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Українці цілий рік
платитимуть абонплату

Українці цілий рік платитимуть абонплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:25

Українці цілий рік платитимуть абонплату

Пропонуємо до обговорення:
Абонентська плата стягується щомісячно.

Дивися повний текст Українці цілий рік платитимуть абонплату.
R2
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Мало. однако, нужно еще придумать обязательные оплаты
papazina
 
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Напишите еще, плиз, сколько надо не платить за все это, что бы отключили без волокиты с документами ?
civ
 
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