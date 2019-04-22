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Дивися повний текст Українці цілий рік платитимуть абонплату.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:25
Українці цілий рік платитимуть абонплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці цілий рік платитимуть абонплату.
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:25
Напишите еще, плиз, сколько надо не платить за все это, что бы отключили без волокиты с документами ?
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