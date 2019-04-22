Абонентська плата стягується щомісячно.
Дивися повний текст Українці цілий рік платитимуть абонплату.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 09:25
Українці цілий рік платитимуть абонплату
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці цілий рік платитимуть абонплату.
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:25
Напишите еще, плиз, сколько надо не платить за все это, что бы отключили без волокиты с документами ?
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:34
Поставщик отключил горячую воду. Профилактические работы, не выгодно в летний сезон.. миллион причин. Лафа.. абонплата все равно капает. X нолей прибыли на ровном месте в зависимости от города. Премии и новые тачки руководству, отпуска на мульдивах и сейшелах.
Коммунальная дань.. с..б..
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:42
Правительство занимается тарифным геноцидом. Отключиться от услуги нельзя , ещё и абонплату вводят. А потом долги через суд с конфискацией квартиры. у Зеленского есть полгода, чтобы отменить этот беспредел, иначе больше 10% избирателей Слуге народа не видать.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:00
Я понимаю, если бы была построена новая инфраструктура. А так, то что осталось построено потом, кровью и деньгами трудящихся СССР. За что абонплата, за отсутствие воды и тепла?
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:47
Если у нас в городе на лето всегда отключают горячую воду, то абонплату все равно придется платить? какой-то маразм тогда получается.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:18
А почему в формулу берется минимальная зарплата, а не минимальная пенсия?
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:25
Re: Українці цілий рік платитимуть абонплату
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