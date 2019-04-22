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Українці цілий рік
платитимуть абонплату

Українці цілий рік платитимуть абонплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:25

Українці цілий рік платитимуть абонплату

Пропонуємо до обговорення:
Абонентська плата стягується щомісячно.

Дивися повний текст Українці цілий рік платитимуть абонплату.
R2
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Мало. однако, нужно еще придумать обязательные оплаты
papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:25

Напишите еще, плиз, сколько надо не платить за все это, что бы отключили без волокиты с документами ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:34

Поставщик отключил горячую воду. Профилактические работы, не выгодно в летний сезон.. миллион причин. Лафа.. абонплата все равно капает. X нолей прибыли на ровном месте в зависимости от города. Премии и новые тачки руководству, отпуска на мульдивах и сейшелах.

Коммунальная дань.. с..б..
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:42

Правительство занимается тарифным геноцидом. Отключиться от услуги нельзя , ещё и абонплату вводят. А потом долги через суд с конфискацией квартиры. у Зеленского есть полгода, чтобы отменить этот беспредел, иначе больше 10% избирателей Слуге народа не видать.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:00

Я понимаю, если бы была построена новая инфраструктура. А так, то что осталось построено потом, кровью и деньгами трудящихся СССР. За что абонплата, за отсутствие воды и тепла?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:47

Если у нас в городе на лето всегда отключают горячую воду, то абонплату все равно придется платить? какой-то маразм тогда получается.
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:18

А почему в формулу берется минимальная зарплата, а не минимальная пенсия?
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