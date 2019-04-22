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Українці цілий рік
платитимуть абонплату

Українці цілий рік платитимуть абонплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:47

cannabis_ua

Улыбнуло.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:58

Так мне что теперь каждый рулон туалетной бумаги декларировать что ли..
blueiceua
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:34

"Сумма определяется в договоре. " А если договор не подписывать ?
civ
 
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