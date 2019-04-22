Українці цілий рік платитимуть абонплату

cannabis_ua
Улыбнуло.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:58
Так мне что теперь каждый рулон туалетной бумаги декларировать что ли..
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:28
очередной антинародный закон, который нужно срочно отменять, так как он принят с нарушением регламента и по сути не легитимной радой...
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