Українці цілий рік платитимуть абонплату

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:47
cannabis_ua
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:58
Так мне что теперь каждый рулон туалетной бумаги декларировать что ли..
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:34
"Сумма определяется в договоре. " А если договор не подписывать ?
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civ
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Додано: Пон 06 тра, 2019 21:30
civ написав:
"Сумма определяется в договоре. " А если договор не подписывать ?
Там договор публичный. Его подписывать не нужно. ВР все продумало.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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