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Українці цілий рік
платитимуть абонплату

Українці цілий рік платитимуть абонплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:47

cannabis_ua

Улыбнуло.
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:58

Так мне что теперь каждый рулон туалетной бумаги декларировать что ли..
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:34

"Сумма определяется в договоре. " А если договор не подписывать ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:30

  civ написав:"Сумма определяется в договоре. " А если договор не подписывать ?

Там договор публичный. Его подписывать не нужно. ВР все продумало.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 04:28

на 99% услуги оказываются в ненадлежащем качестве, поэтому потребитель имеет право не платить
bolshay2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:03

  bolshay2 написав:на 99% услуги оказываются в ненадлежащем качестве, поэтому потребитель имеет право не платить

Ага, а потом заплатит с пеней
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:52

cannabis_ua ,
Там договор публичный. Его подписывать не нужно.

Если не ошибаюсь, по закону, если не начинать платить, публичный договор в силу не вступает.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:53

Все терпят,сидят,никто не рыпается выходить бастовать,заявлять о своих правах,значит можно давить дальше и дальше.
nata20502
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