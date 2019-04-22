Українці цілий рік платитимуть абонплату

cannabis_ua
Улыбнуло.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:58
Так мне что теперь каждый рулон туалетной бумаги декларировать что ли..
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:30
Там договор публичный. Его подписывать не нужно. ВР все продумало.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 07 тра, 2019 04:28
на 99% услуги оказываются в ненадлежащем качестве, поэтому потребитель имеет право не платить
Додано: Вів 07 тра, 2019 07:03
Ага, а потом заплатит с пеней
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:52
cannabis_ua ,
Если не ошибаюсь, по закону, если не начинать платить, публичный договор в силу не вступает.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:53
Все терпят,сидят,никто не рыпается выходить бастовать,заявлять о своих правах,значит можно давить дальше и дальше.
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