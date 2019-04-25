RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ліцензії на 5G в Україні будуть
виставлені на продаж у...

Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:21

Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія регулювання звязку та інформатизації у 2020 році виставить на торги ліцензії на частоти 5G.

Дивися повний текст Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у 2020 році - Омелян.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88662
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗАЗ виставив на продаж своє майно
R2 » Пон 06 тра, 2019 10:35
2 13
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 11:03
antey1969
В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...
R2 » Суб 04 тра, 2019 12:53
9 397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 09:54
blueiceua
В Україні запропонували будувати дороги по-новому: що... 1, 2
R2 » Чет 25 кві, 2019 16:42
11 482
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 09:05
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.