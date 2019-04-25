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Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:21
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія регулювання звязку та інформатизації у 2020 році виставить на торги ліцензії на частоти 5G.
Дивися повний текст Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у 2020 році - Омелян
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