Заступник міністра нафти Ірану Амір Хусейн Заманінія заявив, що для обходу санкцій США на експорт нафти Іран використовує "сірий ринок".
Дивися повний текст Іран продає нафту на \"сірому ринку\", щоб обійти санкції.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:25
Іран продає нафту на "сірому ринку", щоб обійти санкції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іран продає нафту на \"сірому ринку\", щоб обійти санкції.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:25
Правительство РФ запретило экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня. Иран открыл серый экспорт нефти. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью для замещения российской нефти иранской.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:53
Запретило экспорт это мало сказано. Залило трубу говном, что теперь его никуда не денешь.
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