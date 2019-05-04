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Іран продає нафту на "сірому
ринку", щоб обійти санкції

Іран продає нафту на "сірому ринку", щоб обійти санкції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:25

Іран продає нафту на "сірому ринку", щоб обійти санкції

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра нафти Ірану Амір Хусейн Заманінія заявив, що для обходу санкцій США на експорт нафти Іран використовує "сірий ринок".

Дивися повний текст Іран продає нафту на \"сірому ринку\", щоб обійти санкції.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:25

Правительство РФ запретило экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня. Иран открыл серый экспорт нефти. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью для замещения российской нефти иранской.
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:53

  avk написав:Правительство РФ запретило экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня. Иран открыл серый экспорт нефти. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью для замещения российской нефти иранской.

Запретило экспорт это мало сказано. Залило трубу говном, что теперь его никуда не денешь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:18

avkНе дразни дядю Сэма, он таких ... выдаст, что мало не покажется. Кучма может рассказать...
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:08

Im_A
Ну и правильно зачем нам та нефть.
Нельзя так нельзя.
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