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TruCAM: патрульні склали понад
100 тисяч протоколів за...

TruCAM: патрульні склали понад 100 тисяч протоколів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:28

TruCAM: патрульні склали понад 100 тисяч протоколів за...

Пропонуємо до обговорення:
Штраф за перевищення швидкості руху на 20 км/год і 50 км/год (і більше) — 255 гривень та 510 гривень відповідно.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:29

Штраф за превышение на 50км всего 510грн? То есть едешь по городу 100км/ч и штраф всего 510грн.
kronastius
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35

kronastius

Информационный дорожный щит из канадской провинции Онтарио - четко написано что будет за превышение скоростного лимита более чем на 50 км/час :) Зображення
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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