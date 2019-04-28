Штраф за перевищення швидкості руху на 20 км/год і 50 км/год (і більше) — 255 гривень та 510 гривень відповідно.
Дивися повний текст TruCAM: патрульні склали понад 100 тисяч протоколів за перевищення швидкості.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:28
TruCAM: патрульні склали понад 100 тисяч протоколів за...
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Дивися повний текст TruCAM: патрульні склали понад 100 тисяч протоколів за перевищення швидкості.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:29
Штраф за превышение на 50км всего 510грн? То есть едешь по городу 100км/ч и штраф всего 510грн.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35
kronastius
Информационный дорожный щит из канадской провинции Онтарио - четко написано что будет за превышение скоростного лимита более чем на 50 км/час
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:28
Вчера какое то видео видел как в Канаде случайно не закрыли продуктовый супермаркет. /За целый день ничего не украли, хотя народу в супермаркете было валом. Многие оставляли деньги на кассе и забирали товар.
Превышение на 50 км в Канаде это по нашему все равно что сексуальный терроризм в верховной раде в извращенной форме. Там входные двери никто не закрывает. А если закрывают то ключи под ковриком
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