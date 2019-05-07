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TruCAM: патрульні склали понад
100 тисяч протоколів за...

TruCAM: патрульні склали понад 100 тисяч протоколів за...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:28

TruCAM: патрульні склали понад 100 тисяч протоколів за...

Пропонуємо до обговорення:
Штраф за перевищення швидкості руху на 20 км/год і 50 км/год (і більше) — 255 гривень та 510 гривень відповідно.

Дивися повний текст TruCAM: патрульні склали понад 100 тисяч протоколів за перевищення швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:29

Штраф за превышение на 50км всего 510грн? То есть едешь по городу 100км/ч и штраф всего 510грн.
kronastius
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35

kronastius

Информационный дорожный щит из канадской провинции Онтарио - четко написано что будет за превышение скоростного лимита более чем на 50 км/час :) Зображення
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:28

  antikkristall написав:kronastius

Информационный дорожный щит из канадской провинции Онтарио - четко написано что будет за превышение скоростного лимита более чем на 50 км/час :) Зображення

Вчера какое то видео видел как в Канаде случайно не закрыли продуктовый супермаркет. /За целый день ничего не украли, хотя народу в супермаркете было валом. Многие оставляли деньги на кассе и забирали товар.
Превышение на 50 км в Канаде это по нашему все равно что сексуальный терроризм в верховной раде в извращенной форме. Там входные двери никто не закрывает. А если закрывают то ключи под ковриком :D
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kronastius Якщо в місті, на дорозі де немає пішогодних переходів, де встановленні отбійники для зустрічного транспорту, де є декілька рядів в один бік, встановлюють швидкість 50км/год, то так, на такій дорозі можна перевищити швидкість, бо вона встановлена взагалі не коректна і існує лише для того, щоб можливо було накладати якомога більше штрафів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:28

  kronastius написав:Штраф за превышение на 50км всего 510грн? То есть едешь по городу 100км/ч и штраф всего 510грн.

У вас какое предложение и обоснуйте почему.
Евгений Н.
 
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