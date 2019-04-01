Запорізький автомобілебудівний завод виставив на продаж своє майно, стартова ціна - близько 420 млн грн.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35
ЗАЗ виставив на продаж своє майно
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35
20 лет ЗАЗ процветал за счёт поддержки государства (заградительные пошлины на импорт подержанных авто из Европы, налоговые льготы). Теперь лафа кончилась для нерентабельного произвдства?
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:03
Ну почему же лишь "за счет поддержки государства".
На старте ЗАЗ выдавал на гора Таврии по 2.5 тыс долл и Сенсы по цене 4+ тыс долл. Вполне была такая себе конкурентная цена на новые авто.
Таксисты Ланосы разметали, как горячие пирожки, а Таврии-будки гребла коммерция.
Это уже позднее аппетиты Васадзе стали расти, как на дрожжах. Дядя таки неслабо наварился, но такие финты вызывали с каждым годом все большее недовольство потребителей, которое в конце-концов переформатировалось в яростное неприятие продукции автоЗАЗа. Нельзя же более 15 лет выпускать одну и ту же консервную банку - она банально устаревает, а если учесть еще и постоянный рост цен на раритет... Короче, результат был предсказуем.
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