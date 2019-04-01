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ЗАЗ виставив на
продаж своє майно

ЗАЗ виставив на продаж своє майно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35

ЗАЗ виставив на продаж своє майно

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод виставив на продаж своє майно, стартова ціна - близько 420 млн грн.

Дивися повний текст ЗАЗ виставив на продаж своє майно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35

20 лет ЗАЗ процветал за счёт поддержки государства (заградительные пошлины на импорт подержанных авто из Европы, налоговые льготы). Теперь лафа кончилась для нерентабельного произвдства?
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:03

  avk написав:20 лет ЗАЗ процветал за счёт поддержки государства (заградительные пошлины на импорт подержанных авто из Европы, налоговые льготы). Теперь лафа кончилась для нерентабельного произвдства?

Ну почему же лишь "за счет поддержки государства".
На старте ЗАЗ выдавал на гора Таврии по 2.5 тыс долл и Сенсы по цене 4+ тыс долл. Вполне была такая себе конкурентная цена на новые авто.
Таксисты Ланосы разметали, как горячие пирожки, а Таврии-будки гребла коммерция.
Это уже позднее аппетиты Васадзе стали расти, как на дрожжах. Дядя таки неслабо наварился, но такие финты вызывали с каждым годом все большее недовольство потребителей, которое в конце-концов переформатировалось в яростное неприятие продукции автоЗАЗа. Нельзя более 15 лет выпускать одну и ту же консервную банку - она банально устаревает, а если учесть еще и постоянный рост цен на раритет... Короче, результат был предсказуем.
antey1969
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