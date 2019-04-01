Запорізький автомобілебудівний завод виставив на продаж своє майно, стартова ціна - близько 420 млн грн.
Дивися повний текст ЗАЗ виставив на продаж своє майно.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35
ЗАЗ виставив на продаж своє майно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗАЗ виставив на продаж своє майно.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35
20 лет ЗАЗ процветал за счёт поддержки государства (заградительные пошлины на импорт подержанных авто из Европы, налоговые льготы). Теперь лафа кончилась для нерентабельного произвдства?
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:03
Ну почему же лишь "за счет поддержки государства".
На старте ЗАЗ выдавал на гора Таврии по 2.5 тыс долл и Сенсы по цене 4+ тыс долл. Вполне была такая себе конкурентная цена на новые авто.
Таксисты Ланосы разметали, как горячие пирожки, а Таврии-будки гребла коммерция.
Это уже позднее аппетиты Васадзе стали расти, как на дрожжах. Дядя таки неслабо наварился, но такие финты вызывали с каждым годом все большее недовольство потребителей, которое в конце-концов переформатировалось в яростное неприятие продукции автоЗАЗа. Нельзя более 15 лет выпускать одну и ту же консервную банку - она банально устаревает, а если учесть еще и постоянный рост цен на раритет... Короче, результат был предсказуем.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:48
При индийских объемах им не удалось вложится в 2.5 за дешевый автомобиль. куда уж нам...
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:15
Re: ЗАЗ виставив на продаж своє майно
вот просто прям с Киева видна очередь желающих вложиться в металлолом "с сохранением рабочих мест (это сторожа что-ли?)", "восстановления производства автомобилей"..
Кому оно надо, то производство, когда пошлины с ЕС на тачки скоро отменят по условиям ассоциации, а имеющиеся мощности по скручиванию колес, а-ля "Еврокар" выпускают по пять машин в день
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:23
Учитывая, что объемы продаж новых автомобилей в Украине очень далеко от показателей 2008 года, производство автомобилей, кроме отверточного, не имеет смысла. И не имеет в квадрате на допотопном производстве, которое за время простоя активно растаскивалось на металлолом. Сказал бы, что земля имеет ценность, так она в Запорожье в таком месте, что я даже не знаю... Кладбище там открыть, что ли? Или устроить какой-нить глобального масштаба центр содержания негров-арабов-индусом и прочих нелегалов? Можно еще тюрьму там устроить, весна ведь, посадки от Зели
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:51
Вы больше чем близки к сути.
Прихватизация криминалом.
Оказалось - "съели сливки" - остальное на металлолом.
Что бы Завод работал и изготавливал автомобили, необходимо было не реже раз в 2 года вводить новую качественную модель.
Для чего нужно было платить своим инженерам, рабочим.
По поводу "Рынка" - он более, чем есть, был, будет - автомобили правоохранителям, скорые, спецтранспорт на базе легкового автомобиля, ....
- ???? Нет.
"Вор" работать по сути не умеет - отсосал, что было и ... вывел.
А далее, как хотите.
Спрос - был? Даже более - усовершенствовались модели?
Да - делались дешевле в ущерб качеству.
Это был чей то сочный гешефт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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