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ЗАЗ виставив на
продаж своє майно

ЗАЗ виставив на продаж своє майно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35

ЗАЗ виставив на продаж своє майно

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод виставив на продаж своє майно, стартова ціна - близько 420 млн грн.

Дивися повний текст ЗАЗ виставив на продаж своє майно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:35

20 лет ЗАЗ процветал за счёт поддержки государства (заградительные пошлины на импорт подержанных авто из Европы, налоговые льготы). Теперь лафа кончилась для нерентабельного произвдства?
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:03

  avk написав:20 лет ЗАЗ процветал за счёт поддержки государства (заградительные пошлины на импорт подержанных авто из Европы, налоговые льготы). Теперь лафа кончилась для нерентабельного произвдства?

Ну почему же лишь "за счет поддержки государства".
На старте ЗАЗ выдавал на гора Таврии по 2.5 тыс долл и Сенсы по цене 4+ тыс долл. Вполне была такая себе конкурентная цена на новые авто.
Таксисты Ланосы разметали, как горячие пирожки, а Таврии-будки гребла коммерция.
Это уже позднее аппетиты Васадзе стали расти, как на дрожжах. Дядя таки неслабо наварился, но такие финты вызывали с каждым годом все большее недовольство потребителей, которое в конце-концов переформатировалось в яростное неприятие продукции автоЗАЗа. Нельзя более 15 лет выпускать одну и ту же консервную банку - она банально устаревает, а если учесть еще и постоянный рост цен на раритет... Короче, результат был предсказуем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:48

  antey1969 написав:
  avk написав:20 лет ЗАЗ процветал за счёт поддержки государства (заградительные пошлины на импорт подержанных авто из Европы, налоговые льготы). Теперь лафа кончилась для нерентабельного произвдства?

Ну почему же лишь "за счет поддержки государства".
На старте ЗАЗ выдавал на гора Таврии по 2.5 тыс долл и Сенсы по цене 4+ тыс долл. Вполне была такая себе конкурентная цена на новые авто.
Таксисты Ланосы разметали, как горячие пирожки, а Таврии-будки гребла коммерция.
Это уже позднее аппетиты Васадзе стали расти, как на дрожжах. Дядя таки неслабо наварился, но такие финты вызывали с каждым годом все большее недовольство потребителей, которое в конце-концов переформатировалось в яростное неприятие продукции автоЗАЗа. Нельзя более 15 лет выпускать одну и ту же консервную банку - она банально устаревает, а если учесть еще и постоянный рост цен на раритет... Короче, результат был предсказуем.

При индийских объемах им не удалось вложится в 2.5 за дешевый автомобиль. куда уж нам...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:15

Re: ЗАЗ виставив на продаж своє майно

вот просто прям с Киева видна очередь желающих вложиться в металлолом "с сохранением рабочих мест (это сторожа что-ли?)", "восстановления производства автомобилей"..
Кому оно надо, то производство, когда пошлины с ЕС на тачки скоро отменят по условиям ассоциации, а имеющиеся мощности по скручиванию колес, а-ля "Еврокар" выпускают по пять машин в день
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:23

Учитывая, что объемы продаж новых автомобилей в Украине очень далеко от показателей 2008 года, производство автомобилей, кроме отверточного, не имеет смысла. И не имеет в квадрате на допотопном производстве, которое за время простоя активно растаскивалось на металлолом. Сказал бы, что земля имеет ценность, так она в Запорожье в таком месте, что я даже не знаю... Кладбище там открыть, что ли? Или устроить какой-нить глобального масштаба центр содержания негров-арабов-индусом и прочих нелегалов? Можно еще тюрьму там устроить, весна ведь, посадки от Зели
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 04:19

"... и восстановлении производства автомобилей." На счет "производства автомобилей", - это конечно комплимент, там автомобилей никогда не делали. (за исключением тех нескольких мерседесов, что они для себя собрали)
bolshay2
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