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"Укрзалізниця" планує знову
випустити єврооблігації

"Укрзалізниця" планує знову випустити єврооблігації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:55

"Укрзалізниця" планує знову випустити єврооблігації

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" вважає пріоритетним напрямком рефінансування поточної заборгованості за євробондами випуск нової серії єврооблігацій у другому-третьому кварталі 2019 року.

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R2
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И их обязательно скупят шайки аффилированные с теми, кто её насильно банкроят в Панаме, или на Кипре,...

Работать будут холопы и зарабатывать за ГРН - а платить в валюте новым(по факту старым) "удачливым и способным".

Пенсии, говорите?
Бюджет-?
Оборонка, и средства на оборонку -?
- Ну, ну...
Kudrjavuy
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