АТ "Укрзалізниця" вважає пріоритетним напрямком рефінансування поточної заборгованості за євробондами випуск нової серії єврооблігацій у другому-третьому кварталі 2019 року.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:55
"Укрзалізниця" планує знову випустити єврооблігації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" планує знову випустити єврооблігації.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:55
И их обязательно скупят шайки аффилированные с теми, кто её насильно банкроят в Панаме, или на Кипре,...
Работать будут холопы и зарабатывать за ГРН - а платить в валюте новым(по факту старым) "удачливым и способным".
Пенсии, говорите?
Бюджет-?
Оборонка, и средства на оборонку -?
- Ну, ну...
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