Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ за результатами розмови.
Дивися повний текст Лагард обіцяє продовжити підтримку МВФ для України.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:24
Лагард обіцяє продовжити підтримку МВФ для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лагард обіцяє продовжити підтримку МВФ для України.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:24
Ті нещасні копійки від МВФ..
Якщо у новому президенту вдасться не ску?:;%тись, то будем жити краще в рази.
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