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Лагард обіцяє продовжити
підтримку МВФ для України

Лагард обіцяє продовжити підтримку МВФ для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:24

Лагард обіцяє продовжити підтримку МВФ для України

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ за результатами розмови.

Дивися повний текст Лагард обіцяє продовжити підтримку МВФ для України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:24

Ті нещасні копійки від МВФ..
Якщо у новому президенту вдасться не ску?:;%тись, то будем жити краще в рази.
Rainbow
 
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