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НБУ дав прогноз щодо зарплат і безробіття в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття очікується на рівні 8,7%.
Дивися повний текст НБУ дав прогноз щодо зарплат і безробіття в Україні (інфографіка)
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:45
ну такооое, все зависит от нового президента и правительства.
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