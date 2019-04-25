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НБУ дав прогноз щодо зарплат
і безробіття в Україні...

НБУ дав прогноз щодо зарплат і безробіття в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:45

НБУ дав прогноз щодо зарплат і безробіття в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття очікується на рівні 8,7%.

Дивися повний текст НБУ дав прогноз щодо зарплат і безробіття в Україні (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:45

ну такооое, все зависит от нового президента и правительства.
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