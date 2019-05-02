Народні депутати подали до Верховної Ради проект "Про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Кодексу України про процедури банкрутства" (№10258).
Дивися повний текст Українцям можуть дозволити не повертати борги за валютними кредитами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:11
Українцям можуть дозволити не повертати борги за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям можуть дозволити не повертати борги за валютними кредитами.
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:11
А як відомо, хто мешкає, хто ні? За реєстрацією?
|