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Українцям можуть дозволити
не повертати борги за...

Українцям можуть дозволити не повертати борги за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:11

Українцям можуть дозволити не повертати борги за...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати подали до Верховної Ради проект "Про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Кодексу України про процедури банкрутства" (№10258).

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:11

людину, яка мешкала на момент укладення договору і яка продовжує мешкати

А як відомо, хто мешкає, хто ні? За реєстрацією?
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