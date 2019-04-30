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Зростання економіки України
сповільнилося до 2,4%

Зростання економіки України сповільнилося до 2,4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:34

Зростання економіки України сповільнилося до 2,4%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на оцінки регулятора.

Дивися повний текст Зростання економіки України сповільнилося до 2,4%.
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