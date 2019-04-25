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Кличко повідомив, коли відкриють
пішохідний міст між...

Кличко повідомив, коли відкриють пішохідний міст між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51

Кличко повідомив, коли відкриють пішохідний міст між...

Пропонуємо до обговорення:
Пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою й Аркою дружби у Києві народів планують відкрити до Дня Києва, який відзначатимуть 26 травня.

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли відкриють пішохідний міст між Володимирською гіркою й Аркою дружби народів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51

А коли знесуть арку дружби народів?
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