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Кличко повідомив, коли відкриють пішохідний міст між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою й Аркою дружби у Києві народів планують відкрити до Дня Києва, який відзначатимуть 26 травня.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51
А коли знесуть арку дружби народів?
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