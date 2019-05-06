Національний банк України оцінив обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за перший квартал 2019 року в 0,8 мільярда доларів.
Дивися повний текст Іноземці з початку року інвестували в Україну майже $1 мільярд.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:03
Іноземці з початку року інвестували в Україну майже $1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці з початку року інвестували в Україну майже $1 мільярд.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:08
Re: кап
Во что именно он заходит/инвестируется?..
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:13
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