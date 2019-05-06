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Іноземці з початку року
інвестували в Україну майже $1...

Іноземці з початку року інвестували в Україну майже $1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:03

Іноземці з початку року інвестували в Україну майже $1...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України оцінив обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за перший квартал 2019 року в 0,8 мільярда доларів.

Дивися повний текст Іноземці з початку року інвестували в Україну майже $1 мільярд.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:03

А это случайно не офшорный капитал заходит обратно?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:08

Re: кап

Во что именно он заходит/инвестируется?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:13

  sal написав:Во что именно он заходит/инвестируется?..

Все традиционно - в выборы заходит "капитал"
antey1969
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