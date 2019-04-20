В Україні кожна п'ята доларова купюра є фальшивкою – найчастіше підробляють стодоларові банкноти.
Дивися повний текст Україну наповнили фальшиві долари: як не стати жертвою шахраїв.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07
Україну наповнили фальшиві долари: як не стати жертвою...
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Дивися повний текст Україну наповнили фальшиві долари: як не стати жертвою шахраїв.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07
Два заведомо ложных утверждения:
- каждая пятая купюра - фальшивая
- технологию с водяными знаками не научились подделывать
Додано: Чет 09 тра, 2019 14:14
Понятно на кого эта чушь рассчитана, как говорится "ничего личного, только бизнес"
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