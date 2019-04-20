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Україну наповнили фальшиві
долари: як не стати жертвою...

Україну наповнили фальшиві долари: як не стати жертвою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07

Україну наповнили фальшиві долари: як не стати жертвою...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні кожна п'ята доларова купюра є фальшивкою – найчастіше підробляють стодоларові банкноти.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07

Два заведомо ложных утверждения:
- каждая пятая купюра - фальшивая
- технологию с водяными знаками не научились подделывать
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:14

Понятно на кого эта чушь рассчитана, как говорится "ничего личного, только бизнес"
adikali
 
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