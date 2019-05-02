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Порошенко задекларував 325
млн грн доходу з початку року

Порошенко задекларував 325 млн грн доходу з початку року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:21

Порошенко задекларував 325 млн грн доходу з початку року

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко з початку року задекларував 325 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Порошенко задекларував 325 млн грн доходу з початку року.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:21

Скоро станет прикасаемым и ВВС обратно отсудит с лихвой.
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