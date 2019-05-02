|
|
Порошенко задекларував 325 млн грн доходу з початку року
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:21
Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко з початку року задекларував 325 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Порошенко задекларував 325 млн грн доходу з початку року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88670
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:21
Скоро станет прикасаемым и ВВС обратно отсудит с лихвой.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2051
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|41
|
|
|6
|257
|
|
|4
|273
|