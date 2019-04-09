Торги на фондових ринках материкового Китаю закрилися падінням основних індексів після заяви президента США Дональда Трампа про плани з 10 травня підвищити мита на китайські товари.
Дивися повний текст Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:41
Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа.
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:41
Китай в долгу не останется. Пошлины на товары из СШЯ повысятся и доуджонс посядет вскоре
|