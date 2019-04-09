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Ринок акцій Китаю обвалився
після твіту Трампа

Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:41

Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа

Пропонуємо до обговорення:
Торги на фондових ринках материкового Китаю закрилися падінням основних індексів після заяви президента США Дональда Трампа про плани з 10 травня підвищити мита на китайські товари.

Дивися повний текст Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:41

Китай в долгу не останется. Пошлины на товары из СШЯ повысятся и доуджонс посядет вскоре
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:22

  blueiceua написав:Китай в долгу не останется. Пошлины на товары из СШЯ повысятся и доуджонс посядет вскоре


Я тебе сделаю подарок на девятое мая, выбирай - букварь, учебник географии или пособие "Экономика для чайников"?

Страшно же смотреть, как ты мучаешься.
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