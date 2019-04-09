Торги на фондових ринках материкового Китаю закрилися падінням основних індексів після заяви президента США Дональда Трампа про плани з 10 травня підвищити мита на китайські товари.
Дивися повний текст Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:41
Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа.
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:41
Китай в долгу не останется. Пошлины на товары из СШЯ повысятся и доуджонс посядет вскоре
Додано: Пон 06 тра, 2019 20:22
Я тебе сделаю подарок на девятое мая, выбирай - букварь, учебник географии или пособие "Экономика для чайников"?
Страшно же смотреть, как ты мучаешься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:51
Sommer
Насдак вчера просел на 1.5% о доуджонс тоже
Так что купи "Экономику для чайников" и перед тем как отдавать мне почитай сам
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:52
Что-то знакомое, какой-то очередной волгарь... неужели цеба?
Впрочем, если падение на 1.5% тебя так радует... То наверное посчитай курс своей валюты за время правления сказочного.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:53
Re: Ринок акцій Китаю обвалився після твіту Трампа
а это "многоходовочка" не даром плюгавый вуйко кремлевский молвил перед холопами своими . что это же хорошо нефть матушку и газ батьюшку гонят за баксы а меняют на скреповые и скреповых то много больше выходит... оно значиться и лишнехромосомные побагаче стають аднака..
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