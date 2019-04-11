RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Кузні на Рибальському"
заплатили 75,2 мільйона за...

"Кузні на Рибальському" заплатили 75,2 мільйона за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:47

"Кузні на Рибальському" заплатили 75,2 мільйона за...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні завод Сергія Тігіпка "Кузня на Рибальському" отримав 75,2 мільйона гривень за участь у будівництві Подільського мосту.

Дивися повний текст \"Кузні на Рибальському\" заплатили 75,2 мільйона за Подільський міст.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88675
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" заплатить "дочці" близько €700 тисяч за право...
R2 » Пон 06 тра, 2019 18:51
0 13
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 18:51
R2
В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
R2 » Чет 11 кві, 2019 19:12
2 444
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 14:00
ruvex
Коломойський готовий "розміняти на щось" компенсацію в...
R2 » П'ят 03 тра, 2019 14:40
1 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 14:40
cia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.