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"Кузні на Рибальському" заплатили 75,2 мільйона за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 18:47
Пропонуємо до обговорення:
У квітні завод Сергія Тігіпка "Кузня на Рибальському" отримав 75,2 мільйона гривень за участь у будівництві Подільського мосту.
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