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Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Рішення київської влади повністю перейти на електронні способи оплати проїзду в наземному комунальному транспорті і метро дорого обійдеться міській скарбниці.
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