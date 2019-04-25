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Київ витратить 320 мільйонів,
щоб відмовитися від...

Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:48

Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення київської влади повністю перейти на електронні способи оплати проїзду в наземному комунальному транспорті і метро дорого обійдеться міській скарбниці.

Дивися повний текст Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від касирів у метро.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:21

Не ну это по-нашему :) Потратим 320 млн, избавимся от кассиров. Потом наймем штат ремонтников, которые будут их обслуживать. Экономия...
Интересно было бы узнать фонд оплаты труда этих кассиров
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