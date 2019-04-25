Рішення київської влади повністю перейти на електронні способи оплати проїзду в наземному комунальному транспорті і метро дорого обійдеться міській скарбниці.
Дивися повний текст Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від касирів у метро.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 18:48
Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від касирів у метро.
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:21
Не ну это по-нашему :) Потратим 320 млн, избавимся от кассиров. Потом наймем штат ремонтников, которые будут их обслуживать. Экономия...
Интересно было бы узнать фонд оплаты труда этих кассиров
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