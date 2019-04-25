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Київ витратить 320 мільйонів,
щоб відмовитися від...

Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:48

Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення київської влади повністю перейти на електронні способи оплати проїзду в наземному комунальному транспорті і метро дорого обійдеться міській скарбниці.

Дивися повний текст Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від касирів у метро.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:21

Не ну это по-нашему :) Потратим 320 млн, избавимся от кассиров. Потом наймем штат ремонтников, которые будут их обслуживать. Экономия...
Интересно было бы узнать фонд оплаты труда этих кассиров
Killer75
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 03:43

Re: Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...

  Killer75 написав:Интересно было бы узнать фонд оплаты труда этих кассиров


Давайте попробуем прикинуть. Расчеты примерные, конечно 8)

В настоящее время метрополитен состоит из трёх линий с 52 действующими станциями.
Десяток станций имеют один выход + некоторые станции, типа Красного Хутора и Вырлыци - малозагружены, поэтому на большинстве из них потребность закроет даже 1 касса + имеющиеся автоматы. Т.е. на такие вот около 10-15 станций хватит и по 1 кассе.
На оставшихся 35-40 станциях нужно по 4 кассы (по 2 на каждой стороне), это 140 касс. 2 смены. Всего выходим на 310-320 кассиров (примерно).
Ну фонд их реальный я не знаю, но возьмем в расчет 10к.
10к*12 = 120к в год.
120к*320 = 38 млн.400 тыс. грн.

Годовой фонд зп кассиров примерно 40 миллионов гривень.

То есть, за 320 миллионов гривень, кассы (а в них кассиры) смогут работать 8 лет.

То есть, чтобы только выйти на паритет затрат, сэкономив на зарплатах кассиров 320 миллионов гривень ( и не включая обслуживание и фактическую 100% амортизацию автоматов за эти 8 лет интенсивной эксплуатации), просто выйти в 0 - стоит такой огород городить? :roll:

Думаю, там, как и с экспресом на Борисполь, в раз так 5-6 все расходы в смете завышены.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:53

Предлагаю такой метод апробировать на КМДА, например, для начала
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:54

Кстати, хотелось бы услышать мнение профсоюза работников метрополитена. На таком предприятии он наверняка есть
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:58

С нынешним уровнем оплаты труда в нашей стране, куда выгоднее платить людям ЗП + это рабочие места.
Но не фин показателями едиными, революция как ни как.
Rainbow
 
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