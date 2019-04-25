Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...

Додано: Вів 07 тра, 2019 03:43

Killer75 написав: Интересно было бы узнать фонд оплаты труда этих кассиров Интересно было бы узнать фонд оплаты труда этих кассиров

Давайте попробуем прикинуть. Расчеты примерные, конечноВ настоящее время метрополитен состоит из трёх линий с 52 действующими станциями.Десяток станций имеют один выход + некоторые станции, типа Красного Хутора и Вырлыци - малозагружены, поэтому на большинстве из них потребность закроет даже 1 касса + имеющиеся автоматы. Т.е. на такие вот около 10-15 станций хватит и по 1 кассе.На оставшихся 35-40 станциях нужно по 4 кассы (по 2 на каждой стороне), это 140 касс. 2 смены. Всего выходим на 310-320 кассиров (примерно).Ну фонд их реальный я не знаю, но возьмем в расчет 10к.10к*12 = 120к в год.120к*320 = 38 млн.400 тыс. грн.Годовой фонд зп кассиров примерно 40 миллионов гривень.То есть, за 320 миллионов гривень, кассы (а в них кассиры) смогут работать 8 лет.То есть, чтобы только выйти на паритет затрат, сэкономив на зарплатах кассиров 320 миллионов гривень ( и не включая обслуживание и фактическую 100% амортизацию автоматов за эти 8 лет интенсивной эксплуатации), просто выйти в 0 - стоит такой огород городить?Думаю, там, как и с экспресом на Борисполь, в раз так 5-6 все расходы в смете завышены.