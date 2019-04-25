Рішення київської влади повністю перейти на електронні способи оплати проїзду в наземному комунальному транспорті і метро дорого обійдеться міській скарбниці.
Дивися повний текст Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від касирів у метро.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 18:48
Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від касирів у метро.
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:21
Не ну это по-нашему :) Потратим 320 млн, избавимся от кассиров. Потом наймем штат ремонтников, которые будут их обслуживать. Экономия...
Интересно было бы узнать фонд оплаты труда этих кассиров
Додано: Вів 07 тра, 2019 03:43
Re: Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...
Давайте попробуем прикинуть. Расчеты примерные, конечно
В настоящее время метрополитен состоит из трёх линий с 52 действующими станциями.
Десяток станций имеют один выход + некоторые станции, типа Красного Хутора и Вырлыци - малозагружены, поэтому на большинстве из них потребность закроет даже 1 касса + имеющиеся автоматы. Т.е. на такие вот около 10-15 станций хватит и по 1 кассе.
На оставшихся 35-40 станциях нужно по 4 кассы (по 2 на каждой стороне), это 140 касс. 2 смены. Всего выходим на 310-320 кассиров (примерно).
Ну фонд их реальный я не знаю, но возьмем в расчет 10к.
10к*12 = 120к в год.
120к*320 = 38 млн.400 тыс. грн.
Годовой фонд зп кассиров примерно 40 миллионов гривень.
То есть, за 320 миллионов гривень, кассы (а в них кассиры) смогут работать 8 лет.
То есть, чтобы только выйти на паритет затрат, сэкономив на зарплатах кассиров 320 миллионов гривень ( и не включая обслуживание и фактическую 100% амортизацию автоматов за эти 8 лет интенсивной эксплуатации), просто выйти в 0 - стоит такой огород городить?
Думаю, там, как и с экспресом на Борисполь, в раз так 5-6 все расходы в смете завышены.
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:54
Кстати, хотелось бы услышать мнение профсоюза работников метрополитена. На таком предприятии он наверняка есть
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:58
С нынешним уровнем оплаты труда в нашей стране, куда выгоднее платить людям ЗП + это рабочие места.
Но не фин показателями едиными, революция как ни как.
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:52
Re: Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...
кассиры в метрополитене уже подтвердили, что готовы работать 8 лет за одну и ту же ЗП ?
И Вы забыли включить в стоимость содержания кассиров коэф. на болеющих/отпускных/декретных и т.д., потому можете смело в рассчёт накинуть 20-25% персонала, т.е. срок окупаемости с 8 лет уменьшается до 6,5 лет. А если накинуть затраты на рабочее место кассира (електричество свет/ПК, отопление, коммунальные и т.д.), амортизацию оборудования, вычесть стоимость оборудования каждой кассы ПОС-терминалом, стоимость ремонта и обслуживания кассового оборудования, то 6,5 лет превратится в 4 года. Что вполне не плохо для такого проекта. Опять же, в тендерные условия включат гарантийные условия в 5 лет на аппараты, то вообще будет профит для метрополитена.
PS: и терминалы не будут левачить на жетонах мимо кассы
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