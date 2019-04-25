Київ витратить 320 мільйонів, щоб відмовитися від...

Додано: Вів 07 тра, 2019 20:32

kirsh написав: EKO



я дополню

не будем вдаваться в подробности того, как вы считали кол-во кассиров, частично тут уже отметили, что и количество их будет больше и затраты на обеспечение рабочих мест существенны)

но хочу заметить, что все сотрудники метрополитена получают надбавку за особый характер работы - 8%, надбавку за выслугу лет (до 40%), ежемесячную премию (до 20%), надбавки за переработки (работают-то сменами по 12 часов) + еще много разных плюшек (по типу месячного оклада на оздоровление раз в год, форму, льготные обеды и путевки и многое другое)

так что только фот одного кассира надо увеличить минимум раза в полтора, не говоря уже о других затратах

кроме того, вы не учитываете расходы по инкассации и обслуживанию (ведь менять кассеты в терминале) и "принимать-сдавать" кассу - совсем разные веши



нет, это однозначно благо, которое окупится года за 3 максимум EKOя дополнюне будем вдаваться в подробности того, как вы считали кол-во кассиров, частично тут уже отметили, что и количество их будет больше и затраты на обеспечение рабочих мест существенны)но хочу заметить, что все сотрудники метрополитена получают надбавку за особый характер работы - 8%, надбавку за выслугу лет (до 40%), ежемесячную премию (до 20%), надбавки за переработки (работают-то сменами по 12 часов) + еще много разных плюшек (по типу месячного оклада на оздоровление раз в год, форму, льготные обеды и путевки и многое другое)так что только фот одного кассира надо увеличить минимум раза в полтора, не говоря уже о других затратах(ведь менять кассеты в терминале) и "принимать-сдавать" кассу - совсем разные вешинет, это однозначно благо, которое окупится года за 3 максимум

и не включая обслуживание и фактическую 100% амортизацию автоматов

Раз вы так осведомлены в надбавках, тогда точно должны знать какая реально ставка кассира метрополитена.Сомневаюсь, что там 10 тысяч в месяц. Со всеми надбавками - может быть.Далее, вы написали: "кроме того, вы не учитываете расходы по инкассации и обслуживанию".Так и вы не учитываетеРазве точно также не нужно будет обслуживать эти самые терминалы, заправлять их бесконтактными болванками-картами и. Или из них деньги от пассажиров телепортироваться в банк сами будут?Мои слова:То есть, чтобы только выйти на паритет затрат, сэкономив на зарплатах кассиров 320 миллионов гривень (за эти 8 лет интенсивной эксплуатации), просто выйти в 0