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"Нафтогаз" заплатить "дочці"
близько €700 тисяч за право...

"Нафтогаз" заплатить "дочці" близько €700 тисяч за право...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:51

"Нафтогаз" заплатить "дочці" близько €700 тисяч за право...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" має намір домовиться зі своєю дочірньою компанією Naftogaz Trading Europe SA про надання прав на використання звітів, що стосуються перетворення організації.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" заплатить \"дочці\" близько €700 тисяч за право прочитати звіти.
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