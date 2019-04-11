|
|
"Нафтогаз" заплатить "дочці" близько €700 тисяч за право...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 18:51
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" має намір домовиться зі своєю дочірньою компанією Naftogaz Trading Europe SA про надання прав на використання звітів, що стосуються перетворення організації.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" заплатить \"дочці\" близько €700 тисяч за право прочитати звіти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88675
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор