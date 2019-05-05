В усіх районах столиці проводилися роботи з капітального та поточного ремонтів доріг.Окрема увага – мостам та шляхопроводам, ремонт яких триває цілодобово.
Дивися повний текст Які мости ремонтують у Києві і коли відновлять рух.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 21:08
Які мости ремонтують у Києві і коли відновлять рух
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Дивися повний текст Які мости ремонтують у Києві і коли відновлять рух.
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:08
А какие мосты строятся через Днепр в Киеве и в каком столетии их достроят?
Додано: Вів 07 тра, 2019 08:45
І таке питання - коли вже добудується з*їзд з Дарницького мосту на Дніпровську набережну?
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