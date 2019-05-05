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Які мости ремонтують у
Києві і коли відновлять рух

Які мости ремонтують у Києві і коли відновлять рух
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:08

Які мости ремонтують у Києві і коли відновлять рух

Пропонуємо до обговорення:
В усіх районах столиці проводилися роботи з капітального та поточного ремонтів доріг.Окрема увага – мостам та шляхопроводам, ремонт яких триває цілодобово.

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:08

А какие мосты строятся через Днепр в Киеве и в каком столетии их достроят?
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Сьогодні 07/05/2019 - огородження на мосту через Десенку ще стоять.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:45

І таке питання - коли вже добудується з*їзд з Дарницького мосту на Дніпровську набережну?
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