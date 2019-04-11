Через подальше підвищення ставок акцизних зборів в Україні зросте вартість тютюнової продукції.
Дивися повний текст В Україні зросте вартість тютюну та алкоголю.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 21:13
В Україні зросте вартість тютюну та алкоголю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зросте вартість тютюну та алкоголю.
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:14
Когда доллар был по 5 грн мои сигареты стоили 2,4 грн.
27/5х2,4=13 грн должны сейчас стоить сигареты с фильтром типа Бонда
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