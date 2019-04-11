RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зросте вартість
тютюну та алкоголю

В Україні зросте вартість тютюну та алкоголю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:13

В Україні зросте вартість тютюну та алкоголю

Пропонуємо до обговорення:
Через подальше підвищення ставок акцизних зборів в Україні зросте вартість тютюнової продукції.

Дивися повний текст В Україні зросте вартість тютюну та алкоголю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88677
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:14

Когда доллар был по 5 грн мои сигареты стоили 2,4 грн.
27/5х2,4=13 грн должны сейчас стоить сигареты с фильтром типа Бонда
p_a_l
 
Повідомлень: 2053
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
R2 » Чет 11 кві, 2019 19:12
2 445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 14:00
ruvex
НБУ дав прогноз щодо зарплат і безробіття в Україні...
R2 » Пон 06 тра, 2019 11:45
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 11:45
Rainbow
Ліцензії на 5G в Україні будуть виставлені на продаж у...
R2 » Пон 06 тра, 2019 10:21
0 21
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 10:21
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13328)
06.05.2019 22:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.