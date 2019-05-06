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"Тестовий" 5G в Україні: коли, чиїм коштом і кому це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 23:58
Пропонуємо до обговорення:
Мінінфраструктури хоче покрити українські магістралі 5G-мережею. Що за цим стоїть?
Дивися повний текст \"Тестовий\" 5G в Україні: коли, чиїм коштом і кому це потрібно
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