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В Україні падає попит на нові комерційні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 03:39
Пропонуємо до обговорення:
Квітневий попит на нові комерційні автомобілі в Україні зменшився на 28%
Дивися повний текст В Україні падає попит на нові комерційні авто
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