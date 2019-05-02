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В Україні падає попит
на нові комерційні авто

В Україні падає попит на нові комерційні авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 03:39

В Україні падає попит на нові комерційні авто

Пропонуємо до обговорення:
Квітневий попит на нові комерційні автомобілі в Україні зменшився на 28%

Дивися повний текст В Україні падає попит на нові комерційні авто.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 03:39

надо налоги чуть поднять, тогда продажи совсем обнулятся
bolshay2
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