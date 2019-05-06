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lifecell втратив майже
мільйон клієнтів

lifecell втратив майже мільйон клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 05:40

lifecell втратив майже мільйон клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2019 року абонентська база lifecell зменшилася на 800 тис. або на 10,4% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше - до 6,9 млн.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 05:40

Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:52

avk
я бы так не сказал. Особенно Киевстар, еще то го*нецо
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:31

avk,
я поражаюсь с людей которых жмет в 2019 году жмет жаба насчет дорого звонить с Киевстара. В стране с чуть ли не самой дешевой связью в Европе. Понятное дело что большая двойка вячески старается окуклится в своей доле рынка и не выпускать абонента из нее, но это прошлый век и антиконкурентная борьба. А по поводу члабого покрытия - у вас устаревшая информация, особено в плане покрытия 4G
redmax11
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