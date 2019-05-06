Станом на 1 квітня 2019 року абонентська база lifecell зменшилася на 800 тис. або на 10,4% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше - до 6,9 млн.
Дивися повний текст lifecell втратив майже мільйон клієнтів.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 05:40
lifecell втратив майже мільйон клієнтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell втратив майже мільйон клієнтів.
Додано: Вів 07 тра, 2019 05:40
Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:31
avk,
я поражаюсь с людей которых жмет в 2019 году жмет жаба насчет дорого звонить с Киевстара. В стране с чуть ли не самой дешевой связью в Европе. Понятное дело что большая двойка вячески старается окуклится в своей доле рынка и не выпускать абонента из нее, но это прошлый век и антиконкурентная борьба. А по поводу члабого покрытия - у вас устаревшая информация, особено в плане покрытия 4G
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:46
>>avk
>>Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.
1. миф. покрытие такое же как и у всех. очень редко что-то не ловит.
2. почти во всех пакетах есть 100-200 мин на другие сети. так что в основном "на номера lifecell с Киевстар и Водафон." - бесплатно.
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