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lifecell втратив майже
мільйон клієнтів

lifecell втратив майже мільйон клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 05:40

lifecell втратив майже мільйон клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2019 року абонентська база lifecell зменшилася на 800 тис. або на 10,4% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше - до 6,9 млн.

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R2
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Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:52

avk
я бы так не сказал. Особенно Киевстар, еще то го*нецо
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:31

avk,
я поражаюсь с людей которых жмет в 2019 году жмет жаба насчет дорого звонить с Киевстара. В стране с чуть ли не самой дешевой связью в Европе. Понятное дело что большая двойка вячески старается окуклится в своей доле рынка и не выпускать абонента из нее, но это прошлый век и антиконкурентная борьба. А по поводу члабого покрытия - у вас устаревшая информация, особено в плане покрытия 4G
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:46

>>avk
>>Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.

1. миф. покрытие такое же как и у всех. очень редко что-то не ловит.
2. почти во всех пакетах есть 100-200 мин на другие сети. так что в основном "на номера lifecell с Киевстар и Водафон." - бесплатно.
uott
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:31

  uott написав:1. миф. покрытие такое же как и у всех. очень редко что-то не ловит.

На эти майские полторы недели катался по сёлам и мелким городам Подолья. Как бы ещё не горы, связь должна бы быть. Life не ловится практически нигде. Не интернет, а вообще сигнал от его вышки. КС и Водафон - более менее присутствуют, часто даже с 3G. Если безвылазно сидеть в крупном городе то, конечно, с покрытием всё хорошо, но Украина чуть побольше.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04

Re: lifecell втратив майже мільйон клієнтів

  redmax11 написав:В стране с чуть ли не самой дешевой связью в Европе

Вы это после этой фразы всегда пишите - и самой нищенской зарплатой в Европе...
  moveton написав:КС и Водафон - более менее присутствуют, часто даже с 3G.
а у меня наоборот ватофона почти нет 2G зато lifecell норм работает... покрытие то штука такая как суслик оно вроде и есть но вот его и нет..
PS Хотя сам и родственников с друзьями давно перевел на 3Моб и запасшись попкорном наблюдаю за этими баталиями адептов секты трех слонов))
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