Станом на 1 квітня 2019 року абонентська база lifecell зменшилася на 800 тис. або на 10,4% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше - до 6,9 млн.
Дивися повний текст lifecell втратив майже мільйон клієнтів.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 05:40
lifecell втратив майже мільйон клієнтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell втратив майже мільйон клієнтів.
Додано: Вів 07 тра, 2019 05:40
Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:31
avk,
я поражаюсь с людей которых жмет в 2019 году жмет жаба насчет дорого звонить с Киевстара. В стране с чуть ли не самой дешевой связью в Европе. Понятное дело что большая двойка вячески старается окуклится в своей доле рынка и не выпускать абонента из нее, но это прошлый век и антиконкурентная борьба. А по поводу члабого покрытия - у вас устаревшая информация, особено в плане покрытия 4G
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:46
>>avk
>>Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.
1. миф. покрытие такое же как и у всех. очень редко что-то не ловит.
2. почти во всех пакетах есть 100-200 мин на другие сети. так что в основном "на номера lifecell с Киевстар и Водафон." - бесплатно.
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:31
На эти майские полторы недели катался по сёлам и мелким городам Подолья. Как бы ещё не горы, связь должна бы быть. Life не ловится практически нигде. Не интернет, а вообще сигнал от его вышки. КС и Водафон - более менее присутствуют, часто даже с 3G. Если безвылазно сидеть в крупном городе то, конечно, с покрытием всё хорошо, но Украина чуть побольше.
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04
Re: lifecell втратив майже мільйон клієнтів
Вы это после этой фразы всегда пишите - и самой нищенской зарплатой в Европе...
а у меня наоборот ватофона почти нет 2G зато lifecell норм работает... покрытие то штука такая как суслик оно вроде и есть но вот его и нет..
PS Хотя сам и родственников с друзьями давно перевел на 3Моб и запасшись попкорном наблюдаю за этими баталиями адептов секты трех слонов))
Додано: Вів 07 тра, 2019 23:38
Прошлым летом в Карпатах случилось протестировать Киевстаровский 3g - на какой-то богом забытой горе в чаще леса в километрах от стандартных туристических маршрутов - работает! Лайф - пара километров от центра Буковели - уже дохлый.
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