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lifecell втратив майже
мільйон клієнтів

lifecell втратив майже мільйон клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 05:40

lifecell втратив майже мільйон клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2019 року абонентська база lifecell зменшилася на 800 тис. або на 10,4% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше - до 6,9 млн.

Дивися повний текст lifecell втратив майже мільйон клієнтів.
R2
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Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:52

avk
я бы так не сказал. Особенно Киевстар, еще то го*нецо
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:31

avk,
я поражаюсь с людей которых жмет в 2019 году жмет жаба насчет дорого звонить с Киевстара. В стране с чуть ли не самой дешевой связью в Европе. Понятное дело что большая двойка вячески старается окуклится в своей доле рынка и не выпускать абонента из нее, но это прошлый век и антиконкурентная борьба. А по поводу члабого покрытия - у вас устаревшая информация, особено в плане покрытия 4G
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:46

>>avk
>>Неудивительно. Слабое покрытие, дорого звонить на номера lifecell с Киевстар и Водафон.

1. миф. покрытие такое же как и у всех. очень редко что-то не ловит.
2. почти во всех пакетах есть 100-200 мин на другие сети. так что в основном "на номера lifecell с Киевстар и Водафон." - бесплатно.
uott
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:31

  uott написав:1. миф. покрытие такое же как и у всех. очень редко что-то не ловит.

На эти майские полторы недели катался по сёлам и мелким городам Подолья. Как бы ещё не горы, связь должна бы быть. Life не ловится практически нигде. Не интернет, а вообще сигнал от его вышки. КС и Водафон - более менее присутствуют, часто даже с 3G. Если безвылазно сидеть в крупном городе то, конечно, с покрытием всё хорошо, но Украина чуть побольше.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04

Re: lifecell втратив майже мільйон клієнтів

  redmax11 написав:В стране с чуть ли не самой дешевой связью в Европе

Вы это после этой фразы всегда пишите - и самой нищенской зарплатой в Европе...
  moveton написав:КС и Водафон - более менее присутствуют, часто даже с 3G.
а у меня наоборот ватофона почти нет 2G зато lifecell норм работает... покрытие то штука такая как суслик оно вроде и есть но вот его и нет..
PS Хотя сам и родственников с друзьями давно перевел на 3Моб и запасшись попкорном наблюдаю за этими баталиями адептов секты трех слонов))
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:38

Прошлым летом в Карпатах случилось протестировать Киевстаровский 3g - на какой-то богом забытой горе в чаще леса в километрах от стандартных туристических маршрутов - работает! Лайф - пара километров от центра Буковели - уже дохлый.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:04

Я например лайфом не пользуюсь потому что не пользуюсь ничем кроме интернета, поэтому выбрал Киевстар. За 20грн в 30дней он даёт мне 1Гб, лайф может предложить только 500Мб за 25грн
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:15

Re: lifecell втратив майже мільйон клієнтів

http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
Абсолютно нова концепція тарифного плану green передбачає наступні ключові переваги:

Відсутність обов'язкової абонплати
Можливість вибору - користуватися послугами просто за базовими тарифами або шляхом замовлення потрібних для Вас послуг (хвилин, Мб, SMS) за вигіднішою ціною
Збереження невикористаного трафіку
Можливість замовлення послуг на регулярній основі або одноразово
Майже миттєве нарахування замовлених послуг (до 10 хвилин)
Замовлення зручними способами - через SMS або через модуль "Керування послугами" в "Особистому кабінеті".
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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